Quién es Vladimir Putin, cómo llegó a ser presidente de Rusia y lo que tienes que saber de él

1 de 45 | El presidente de Rusia Vladimir Putin es una figura popular pero polarizante que ha dominado la política rusa desde que fue elegido por primera vez en 2000. En febrero de 2022, el Ejército de Rusia, bajo el mando de Putin, invadió Ucrania. Mira en esta galería más fotos de su vida y carrera. → 2 de 45 | Putin posa para una foto de clase en 1960. Nació el 7 de octubre de 1952 en lo que hoy es San Petersburgo, Rusia. 3 de 45 | Putin baila con una compañera de clase durante una fiesta en 1970. 4 de 45 | Putin, el último, lucha con un compañero de clase en 1971. Luego pasó a estudiar derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, y en 1975 se unió a la KGB, una agencia de espionaje de la era soviética. 5 de 45 | Putin posa con sus padres, Vladimir y María, en 1985. Un año antes, fue seleccionado para asistir al Instituto de Inteligencia Bandera Roja, donde aprendió alemán e inglés. 6 de 45 | De 1991 a 1994, Putin se desempeñó como presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo. También se desempeñó como teniente de alcalde de la ciudad. Aquí, Putin junto al alcalde de San Petersburgo, Anatoly Sobchak, en 1992. 7 de 45 | Putin ascendió rápidamente en las filas políticas. Aquí, le da flores al presidente Ruso Boris Yeltsin durante una ceremonia de despedida en Moscú en diciembre de 1999. Yeltsin, el primer presidente de Rusia elegido democráticamente, estaba renunciando a su cargo. Putin, su primer ministro, fue nombrado presidente interino hasta las elecciones, que Putin ganó varios meses después. 8 de 45 | El presidente electo Putin observa la Flota del Norte de Rusia realizar ejercicios tácticos en el Mar de Barents en abril de 2000. 9 de 45 | Putin le da la mano al primer ministro británico Tony Blair después de una conferencia de prensa en Londres en abril de 2000. 10 de 45 | Putin baila con una joven en Kazán, Rusia, mientras participa en las festividades de verano en junio de 2000. 11 de 45 | Putin y el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, conversan en Moscú en junio de 2000. 12 de 45 | Putin es recibido por el líder de Corea del Norte, Kim Jong II, después de llegar a Pyongyang en julio de 2000. Rusia es uno de los pocos países que tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte. 13 de 45 | Putin habla con su esposa, Lyudmila, mientras posa frente al Taj Mahal en India en octubre de 2000. Estuvieron casados durante 30 años antes de que finalizara su divorcio en 2014. Tienen dos hijas juntos. 14 de 45 | Putin escucha al presidente de Estados Unidos, George W. Bush durante una visita a la Casa Blanca en noviembre de 2001. Unos meses más tarde, los dos firmaron un tratado para reducir y limitar sus ojivas nucleares estratégicas. 15 de 45 | Putin observa a los guardias de honor marchar frente a la Tumba del Soldado Desconocido durante una ceremonia de ofrenda floral en Moscú en junio de 2003. 16 de 45 | Putin sale en un carruaje abierto con la reina Isabel II de Gran Bretaña durante una ceremonia de bienvenida en Londres en junio de 2003. 17 de 45 | Putin acaricia a su perro Kuni mientras se dirige a los periodistas con la canciller alemana Angela Merker en enero de 2007. Merkel, supuestamente temerosa de los perros desde que uno la atacó en 1995, fue fotografiada luciendo claramente incómoda cuando Putin llevo a su gran labrador negro a la reunión en Sochi, Rusia. Años más tarde, le dijo al periódico alemán Bild que no tenía intención de intimidar a Merkel. “Cuando descubrí que a ella no le gustan los perros, por supuesto me disculpé”, dijo. 18 de 45 | En 2008, Putin había terminado dos mandatos y estaba obligado constitucionalmente a dimitir como presidente. Pero se mantuvo cerca del poder, convirtiéndose en primer ministro después de que Dimitry Medvedev, en el centro, fuera elegido como su sucesor. 19 de 45 | Putin estrecha la mano del líder de Libia Moammar Gadhafi en noviembre de 2008. 20 de 45 | Putin participa en una sesión de entrenamiento de judo en una escuela de atletismo de San Petersburgo en diciembre de 2009. Putin tiene un cinturón negro. 21 de 45 | Putin oficia un concurso de lucha libre mientras visita un foro educativo para jóvenes cerca del lago Seliger de Rusia en agosto de 2011. 22 de 45 | Putin y Medvedev asisten a una sesión del Consejo de Estado en Moscú en diciembre de 2011. Unos meses más tarde, Putin fue reelegido presidente y Medvedev se convirtió en primer ministro. 23 de 45 | Durante una manifestación en Moscú, las lágrimas corren por el rostro de Putin después de que fuera elegido presidente para un tercer mandato en marzo de 2012. 24 de 45 | Putin juega con sus perros Yume, a la izquierda, y Buffy en su casa de Novo-Ogaryovo, Rusia, en marzo de 2013. 25 de 45 | Putin y la reina Beatriz de Holanda comparten un brindis después de develar una placa en el museo Hermitage Amsterdam en abril de 2013. Es una sucursal del Museo Hermitage en San Petersburgo. 26 de 45 | Una manifestante en topless grita a Putin y a la canciller alemana Angela Merker durante una visita al dentro de Almenia en abril de 2013. Ese mes Putin defendió el historial de su gobierno en materia de libertad de expresión y rechazó una afrimación de que utiliza métodos “estalinistas” para reprimir a los críticos y activistas. Dos grupos de derechos internacionales habían emitido informes mordaces sobre la presidencia de Putin, diciendo que los cambios a ala ley habían ayudado a las autoridades a reprimir la disidencia. 27 de 45 | Putin pesca en la región rusa de Tuva durante unas vacaciones en julio de 2013. Durante años, Putin ha cultivado una imagen populista en los medios rusos. 28 de 45 | Putin llega para presenciar un ejercicio militar en la región rusa de Leningrado en marzo de 2014. 29 de 45 | De izquierda a derecha, el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach, Putin y Medvedev miran sus relojes antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero de 2014. Rusia fue el anfitrión de los Juegos Olímpicos ese año. 30 de 45 | Putin controla el disco durante un partido de hockey sobre hielo entre jugadores aficionados rusos y estrellas del hockey sobre hielo en un festival en Sochi, Rusia, en mayo de 2014. 31 de 45 | El presidente de EE.UU. Barack Obama brinda con Putin en un almuerzo en Nueva York organizado por el secretario general de la ONU, Ben Ki-moon, en septiembre de 2015. “En medio de las pruebas y reveses inevitables, que nunca nos relajemos en nuestra búsqueda del progreso y que nunca abandonemos la búsqueda de la paz”, dijo Obama antes de hacer sonar las copas. “Salud”. Los dos, amargamente enfrentados por cuestiones en Ucrania y Siria, tuvieron una reunión a puerta cerrada más tarde ese día. 32 de 45 | Putin se sienta en un batiscape mientras se sumerge en el Mar Negro en agosto de 2016. Se sumergió bajo el agua para ver los restos de un antiguo barco mercante que se encontró a principios de ese año. 33 de 45 | Putin se ejercita en un resort del Mar Negro en Sochi en agosto de 2016. 34 de 45 | Putin le da la mano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras se reúne al margen de la cumbre del G20 en Alemania en julio de 2017. Hablaron durante más de dos horas, discutiendo la interferencia en las elecciones estadounidenses y logrando un acuerdo para frenar la violencia en Siria. 35 de 45 | Putin y Medvedev hablan durante su visita al Monasterio Ortodoxo de la Nueva Jerusalén en las afueras de la ciudad de Istra, Rusia, en noviembre de 2017. 36 de 45 | Putin le da la mano al presidente de Siria, Bashar al-Assad, durante su reunión en Sochi en mayo de 2018. 37 de 45 | Putin junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la izquierda, y al presidente francés, Emmanuel Macron, a la derecha, después de la final de la Copa del Mundo 2018 en Moscú. Francia derrotó a Croacia en la final. 38 de 45 | Putin le entrega a Trump un balón de futbol de la Copa del Mundo después de su cumbre de julio de 2018 en Helsinki, Finlandia. 39 de 45 | Putin inspecciona la Reserva Natural Sayano-Shushensky en Siberia en agosto de 2018. 40 de 45 | Putin y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin-Salman, asisten a la cumbre del G20 en Buenos Aires en noviembre de 2018. 41 de 45 | Putin da la bienvenida al líder de Corea del Norte Kim Jong antes de sus conversaciones en Vladivostok, Rusia, en abril de 2019. 42 de 45 | El papa Francisco intercambia obsequios con Putin cuando el mandatario de Rusia visitó la Ciudad del Vaticano en julio de 2019. 43 de 45 | Putin posa con los líderes de los países africanos que visitaron Sochi para asistir a una Cumbre y Foro Económico Rusia-África en octubre de 2019. 44 de 45 | Putin durante una alocución en febrero de 2022. Funcionarios de inteligencia occidentales advirtieron que el presidente ruso, Vladimir Putin, planea derrocar al gobierno elegido democráticamente de Ucrania, reemplazándolo con un régimen títere amistoso. 45 de 45 | El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Imagen de archivo. La invasión de Ucrania ha desatado una tensión global, una crisis humanitaria en Europa y muchos países de la región y el mundo se han unido para imponer sanciones económicas a Rusia y a Putin.(Crédito: OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

