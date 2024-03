Algunas personas tienen una predisposición genética a subir de peso. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudar

¿Qué puedes hacer si la naturaleza está en tu contra? Yeo tiene estos cinco consejos, que llama “Verdades de Yeo” en su primer libro, titulado: “Gene Eating: The Science of Obesity and the Truth about Dieting” (“Comer genético: la ciencia de la obesidad y la verdad sobre las dietas”, en español), para ayudar a comer de forma sensata para perder peso.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.