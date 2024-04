La FDA autoriza el primer tratamiento digital para la depresión, pero expertos advierten que la investigación aún es incipiente

Torous señaló que es posible que las compañías de seguros no cubran la aplicación porque no ha demostrado un efecto significativo en los ensayos clínicos. La autorización de la FDA, dijo, no garantiza la aprobación de las aseguradoras.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.