Petro dice que la inhabilitación a María Corina Machado en Venezuela es un “golpe antidemocrático”

“Lo que han hecho es tan burdo, tan obsceno, que han hecho que sus antiguos aliados hayan tenido que alzar la voz. Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Eso no lo vamos a permitir. Eso no serían elecciones”, dijo María Corina Machado este lunes en su cuenta social de X.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.