ANÁLISIS | Tan lejos, tan cerca: las coincidencias de López Obrador y Milei en su forma de relacionarse con la prensa

En ese sentido, la socióloga Marta Durán de Huerta, periodista independiente que ha colaborado con medios como la revista Proceso, dijo a CNN en marzo que López Obrador “no ha entendido cuál es la labor del periodismo, que es informar, no tomar partido”, en el marco de las críticas que recibió el mandatario por revelar el número de teléfono de una periodista de The New York Times.

Y en medio de la tormenta diplomática, Milei llamó “pasquín operador” al medio digital La Política Online, que había publicado una historia según la cual la Cancillería de México supuestamente estaba considerando expulsar a los diplomáticos argentinos en respuesta a las críticas de Milei a López Obrador. Eso lo negó primero la Embajada de México en Buenos Aires, y luego lo confirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. “Pasquín” es el mismo término que López Obrador usó para referirse a los diarios Reforma y The New York Times cuando publicaron información que no le favorecía.

