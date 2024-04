Futuro incierto para la TV Pública argentina, en medio de recortes y la promesa de Milei de privatizarla

“Quieren desguazar la TV Pública, devorarla, me parece ilógico. Es perder la cultura de un país”, lamentó Giordano. “Siento mucha tristeza, que no haya programación en vivo es vaciar el canal”, dijo Fernández, quien considera que el Gobierno realiza una estigmatización de lo público. “Estamos orgullosos de trabajar en un medio público, de dar una agenda distinta, que incluye temas de género, de pueblos originarios, reclamos de sectores que no tienen asidero en otros medios, que quedan silenciados e invisibilizados”, expresó la periodista.

