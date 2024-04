Los casos de cáncer aumentarán a medida que el mundo envejece, lo que afectará a algunos países como “un maremoto”

“En la mayor parte del África subsahariana no se realizan mamografías de cribado. No se hacen mamografías en China. En muchas partes del mundo no se realizan colonoscopias rutinarias”, añadió. “El informe dice que la prevalencia del cáncer se duplicará en los países de ingresos bajos y medios en los próximos 25 años. Por tanto, hacer frente al aumento de la prevalencia, a la necesidad de detección precoz y pruebas de control, y al complejo tratamiento y cuidado de los pacientes con cáncer supondrá un enorme reto para unos sistemas sanitarios que ya están al límite de sus posibilidades”.

