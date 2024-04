El transbordador espacial fue revolucionario para su época. ¿Qué falló?

“Si alguien me dijera: ‘Oye, puedes subirte a esta montaña rusa y hay una posibilidad entre 100 de que mueras’. Bueno, no hay ninguna posibilidad en el mundo -ni en el infierno- de que lo hiciera”, dijo a los documentalistas de “The Final Flight” el senador estadounidense Mark Kelly, ex astronauta de la NASA.

“Todas y cada una de las misiones en las que participé fueron canceladas, reprogramadas o retrasadas porque algo no iba exactamente bien”, afirma O’Keefe, ex administrador de la NASA, en una nueva serie documental de CNN titulada “Space Shuttle Columbia: The Final Flight”.

