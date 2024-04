¿Por qué morimos? Lo último sobre el envejecimiento y la inmortalidad de la mano de un científico galardonado con el Premio Nobel

Si eres un animal grande, vivir más tiempo te dará más posibilidades de encontrar una pareja con la que tener más descendencia a lo largo de tu vida. La duración de la vida se basa en que la evolución maximice las posibilidades de que transmitas tus genes. En los humanos, este equilibrio de recursos tan bien ajustado nos garantiza una esperanza de vida máxima de unos 120 años. Pero eso no significa que no podamos alterar la biología e intervenir en estos procesos de envejecimiento, y tal vez prolongar nuestras vidas. Al igual que muchos científicos especializados en el envejecimiento, creo que es posible. Sin embargo, no comparto su optimismo sobre la viabilidad de tales intervenciones.

Si esto es así, ¿realmente queremos que la vida sea eterna? En su nuevo libro, “Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Inmmortality”, el biólogo molecular Venki Ramakrishnan, galardonado con el Premio Nobel, examina investigaciones antiguas y de vanguardia para desvelar las teorías aspiracionales y las limitaciones prácticas de la longevidad. A lo largo del relato, plantea cuestiones críticas sobre los costes sociales, políticos y éticos de los intentos de vivir eternamente.

