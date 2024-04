Tesla despedirá a más del 10% de su personal a nivel global

Esos recortes de 2022 fueron confirmados por una declaración pública de Musk en ese momento. Pero ni él ni Tesla han confirmado públicamente esta última ronda de despidos. Tesla, que no tiene personal de relaciones públicas, no respondió a una solicitud de comentarios sobre ese reportes y no confirmó el correo electrónico.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.