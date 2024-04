Una concentración en apoyo a Pedro Sánchez reúne a 12.500 personas, según datos oficiales

La veracidad o no de esas informaciones es algo que también abordó Sánchez al anunciar la cancelación de su agenda pública, afirmando que se trata de “informaciones espurias”. Hecho que llevo a Bernad, impulsor de la denuncia contra Gómez, a publicar un comunicado en el que señaló que “será el juez instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron quienes deban asumir la falsedad, pero si son inciertas, entendemos que la causa judicial debe proseguir”.

