ANÁLISIS | Biden se enfrenta a la nostalgia por el primer mandato de Trump

Algunos republicanos creen ahora que la dinámica de las elecciones favorece a Trump, a pesar de su confinamiento en una sala de Manhattan cuatro días a la semana mientras se desarrolla su juicio por el pago de dinero por silencio. “Su encuesta me dice todo lo que necesito saber sobre estos problemas legales de Trump. La gente está pendiente de sus problemas, no de los problemas legales de Trump”, dijo este domingo el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, uno de los principales partidarios del expresidente, a Dana Bash, de CNN, en “State of the Union”.

