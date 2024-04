Anne Hathaway revela que lleva cinco años sobria

“Hay muchas otras cosas que identifico como logros. Normalmente no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria”, dijo a The New York Times en una entrevista reciente. “Eso me parece un hito. Tener cuarenta años se siente como un regalo. El eje de la cuestión es que dudo en llamar a las cosas “mediana edad” simplemente porque puedo ser una rigurosa de la semántica y podría ser atropellada por un automóvil más tarde hoy. No sabemos si esto es la mediana edad. No sabemos nada”.

