FuerzaPepe: líderes de América Latina expresan apoyo a José Mujica ante problemas de salud

“Querido Pepe, en la vida has librado muchas batallas, porque has entendido que la mejor forma de gastar la vida es donándola. Donándola a las causas justas, a tu gente y a todo aquello en lo que has creído. Por eso eres inspiración para muchos. La batalla que te toca ahora no es fácil. Te acompañamos y quedamos cercanos”, escribió Arévalo en X.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.