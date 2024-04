Venezolanos en Argentina: son más de 200.000 y solo un pequeño porcentaje podrá votar en las elecciones

Un venezolano que no pudo pagar los US$ 280 que, según testimonios recabados por CNN, cuesta la renovación del pasaporte en el consulado, no cumple los requisitos para empadronarse y votar en las elecciones del 28 de julio.

