Claudia Sheinbaum quiere elevar el salario mínimo en México a 11.287 pesos mensuales, ¿qué tan viable es la propuesta?

Mientras tanto en marzo de 2024, la canasta básica alimentaria y no alimentaria que incluye alimentos y servicios básicos para una familia (vestido, calzado, gasto en vivienda, medicinas) se ubicó en 4.514,97 pesos mensuales en zonas urbanas (US$ 266) y 3.252,32 en zonas rurales (US$ 191,6).

Tras el aumento que anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de enero, el salario mínimo diario en vigor en la zona libre de la frontera norte (Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Sonora) es de 374,89 pesos (US$ 22,1) lo que equivale a 11.403 pesos mensuales (US$ 671), pero en el resto del país es de 248,93 pesos (US$14,6 dólares), unos 7.508 pesos mensuales (US$ 442,3).

