ANÁLISIS | Biden vuelve a alienar a los progresistas con su acción sobre asilo de inmigrantes, pero puede que no tenga elección

Los progresistas no solo están enfadados porque las medidas del presidente recorten los derechos de asilo de los migrantes desesperados que huyen de la represión, la ruina económica, el tráfico de personas, la violencia de las bandas y otras formas de intimidación política y social en Sudamérica y Centroamérica. El temor es que la postura de Biden se convierta en la nueva ortodoxia de las iniciativas demócratas en materia de inmigración de cara al futuro. A estos críticos demócratas también les desespera que no haya una vía hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes que ya están en el país, incluidos los que llegaron a Estados Unidos de niños y están en el limbo sin estatus legal. “Una vez más, no hay alivio para los Dreamers, los trabajadores agrícolas”, dijo el senador Alex Padilla a Manu Raju de CNN. Al preguntarle sobre si Biden podría verse perjudicado con los votantes progresistas e hispanos, el demócrata de California respondió: “Supongo que aún está a tiempo de hacer lo correcto”.

