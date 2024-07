ANÁLISIS | Harris tiene un comienzo soñado, pero la tarea por delante es monumental

Al apresurarse a ungir a Harris como la potencial candidata, los demócratas están apostando todo a una candidata que es impopular, que aún no demostró que puede hacerlo mejor que Biden en los estados indecisos clave y que a veces mostró un oído político de hojalata durante su campaña de las primarias de 2020, que expiró antes de los caucus de Iowa, y durante su temprana vicepresidencia. Si en los próximos días o semanas, Harris tropieza, los demócratas se arriesgarán a ser vistos como un partido que impuso al país otro candidato para 2024 que no está a la altura. Los próximos días también pondrán a prueba si la frustración del electorado con la candidatura demócrata fue alimentada por la ansiedad sobre la edad de Biden o por un desdén más amplio generado por la frustración sobre las condiciones económicas, incluidos los altos precios y las tasas de interés. Trump, después de todo, lideró normalmente las encuestas en los temas que más importan a los votantes, desde la inmigración a la seguridad nacional y la economía. Si el legado de Biden supone una desventaja electoral, Harris podría pagar el precio. El equipo de Trump también está aumentando la furia de la retórica contra Harris. Está tratando de hacerla cómplice de lo que los republicanos están caracterizando como un encubrimiento de la Casa Blanca sobre la salud y el estado mental del presidente. El candidato del Partido Republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, afirmó este lunes que “Kamala Harris mintió al respecto. Mis colegas demócratas del Senado mintieron al respecto. Los medios de comunicación mintieron al respecto. Todas las personas que vieron a Joe Biden sabían que no era capaz de hacer el trabajo, y durante tres años no dijeron nada, hasta que se convirtió en un peso muerto político”. Hay otro posible impedimento en la campaña de Harris, que aún no salió a la luz, y que podría influir en las elecciones. Hace 16 años, muchos estadounidenses creían que el país nunca pondría a un negro en la Casa Blanca. Pero Barack Obama demostró que los escépticos se equivocaban. Ahora Harris, mujer negra y estadounidense de origen asiático, se enfrenta a una barrera histórica aún mayor.

