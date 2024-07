ANÁLISIS | Once años de Maduro como presidente de Venezuela ¿Cómo ha sido su desempeño en la economía, los DD.HH. y la libertad de prensa?

El primero de mayo, Maduro anunció un incremento del “ingreso mínimo integral” hasta unos US$ 130 (pagados en bolívares), aunque el monto es una sumatoria entre el salario mínimo y bonos que no todos los trabajadores reciben. Varios sectores de la oposición y sindicatos se movilizaron ese Día del Trabajador en rechazo a la bonificación del salario mínimo y con la exigencia de elevarlo a US$ 200 al mes.

