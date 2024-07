Boric habla del caso de Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual de menores: “Nadie puede tener privilegios”

El empresario agrícola de 72 años dijo en esa instancia que “lo más rentable es hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI, más que investigar los hechos que motivaron la denuncia”. Y agregó: “Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”.

Consultado este martes sobre si el senador está haciendo un daño al sistema político, el presidente Boric respondió: “Yo no voy a entrar en una polémica en particular con el senador (Macaya). Yo creo que todos tenemos que reflexionar y todo el sistema político tiene que reflexionar. Cuando una persona —sea un senador, un diputado, o mi caso como presidente— no separamos los roles y justificamos o ponemos en duda decisiones de la justicia, creo que eso le hace mal a las instituciones. Yo como presidente quiero decir que todos en Chile tenemos que estar sometidos al mismo estándar de la ley, independiente de nuestras cercanías personales, de nuestros juicios particulares, y es lo que este gobierno defiende y va a seguir defendiendo”.

