Exclusiva: Haley no se disculpa por lo que dijo sobre Trump durante las primarias y defiende su decisión de apoyarlo en lugar de Harris

“Eso fue por lo que luchamos, eso fue lo que hicimos, y millones se unieron a nosotros”, dijo Haley. “Quería lo que ellos querían. Estábamos juntos en esto y me encantó la lucha que tuvimos juntos. Pero nos dieron una opción. Es Trump o es Harris. Y entonces, lo que hice fue decir que votaría por él. También dije que no estoy de acuerdo con Trump el 100% del tiempo, y no espero que ellos estén de acuerdo con Trump el 100% del tiempo para votar por él. Pero quería que lo pensaran desde mi punto de vista y como yo lo pensaba”.

“No me sorprendió y no me alegré”, dijo Haley sobre el anuncio de Biden. “Creo que durante toda la campaña, luché por las pruebas de competencia mental. No lo hice para ser irrespetuosa. No lo hice para ser mala. Lo hice porque creo que no se trata solo de Joe Biden. “Hay un problema que tenemos en Washington, donde la gente llega al cargo y no lo deja ir. Y luego sus empleados y su familia siguen apoyándolos, y es un problema para el pueblo estadounidense”.

