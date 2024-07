“Deadpool & Wolverine” supera los US$ 200 millones en su fin de semana de estreno

“El desempeño de este fin de semana ciertamente nos hace más optimistas sobre las perspectivas de taquilla para 2024, pero tenemos un largo camino por recorrer antes de que termine el año y las comparaciones interanuales nos mantendrán en un sube y baja de altibajos”, dijo Dergarabedian, quien estimó que la taquilla de todo el año se ubicará entre US$ 8,2 y US$ 8,7 mil millones. “El hecho de que probablemente terminemos con US$ 8 mil millones o más, considerando lo débiles que fueron el primer trimestre y abril en términos de ingresos, es bastante impresionante”.

