Llega el punto máximo de dos lluvias de meteoros esta semana: ¿cómo verlas y en dónde?

“Es una situación en la que el universo viene hacia nosotros. Está interactuando con nosotros de una forma en la que quizá no solemos pensar», dijo Rivkin. «Vemos el Sol todos los días y vemos la Luna. Están ahí arriba, son constantes, las estrellas son constantes, pero los meteoritos son cosas que no suelen estar ahí… Uno puede ser el único en ver un meteoro en particular. Creo que eso los hace particularmente especiales”.

