ANÁLISIS | Nos hemos equivocado en cuanto a un factor clave de la felicidad humana

Killingsworth: Sabes, es la pregunta del millón. Es un poco como preguntar: “¿Qué te hace saludable?”. Y podrías decir, bueno, lavarte las manos es bueno. Pero también es bueno comer verduras. Y, ah, por cierto, hacer algo de ejercicio diario, no vivir en un entorno que esté realmente contaminado, eso sería bueno. No tener un trabajo o una vida familiar que sea súper estresante. Y también, no te sientas demasiado solo… Realmente puedes hacer una lista bastante larga antes de que empieces a pensar: “Bueno, ¿es realmente tan importante el ítem número 71 de mi lista?”.

Nightcap: Definitivamente he oído hablar de eso. No me considero una persona especialmente ávida por el dinero, pero la idea siempre me resultó un poco difícil de creer. Las personas con mucho dinero que no tienen que trabajar parecen estar pasándosela genial.

Durante mucho tiempo, los investigadores pensaron que si las personas llegaban a ese nivel (ya sean US$ 75.000 o US$ 100.000), entonces más dinero no marcana la diferencia.

La cuestión es la siguiente: durante años, en las investigaciones sobre las ciencias del comportamiento ha existido una teoría popular según la cual las personas alcanzan una especie de “meseta de la felicidad” alrededor del umbral de los US$ 75.000 (o alrededor de los US$ 100.000 ajustados a la inflación), y por encima de ese nivel, más dinero no te hará significativamente más feliz.

