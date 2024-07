El descubrimiento de una posible señal de vida en las nubes de Venus desató la polémica. Ahora, los científicos dicen tener más pruebas

Los conocimientos actuales de los científicos sobre la química atmosférica de Venus no pueden explicar la presencia de fosfina, señaló la Dra. Kate Pattle, profesora del departamento de física y astronomía del University College de Londres. “Es importante señalar que el equipo que está detrás de las mediciones de fosfina no afirma haber encontrado vida en Venus”, dijo Pattle en un correo electrónico. “Si la fosfina está realmente presente en Venus, podría indicar vida, o podría indicar que existe una química atmosférica venusina que aún no comprendemos”.

