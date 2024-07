Dan luz verde al triatlón olímpico en el río Sena. La calidad del agua mejoró, según los organizadores

“Tras una reunión sobre la calidad del agua celebrada el 31 de julio a las 3:30 a.m. a la que asistieron París 2024, representantes del Triatlón Mundial y sus Delegados Técnicos y Médicos, Météo France, la Ciudad de París y la Prefectura de la Región de Île-de-France implicados en la realización de pruebas de calidad del agua, las partes interesadas han confirmado que los triatlones femenino y masculino seguirán adelante como estaba previsto el 31 de julio a las 8 a.m. y 10:45 a.m. respectivamente”, dijeron París 2024 y el Triatlón Mundial en un comunicado conjunto.

