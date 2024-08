La campaña de 2024 ahora dependerá de si Trump puede frenar el gran comienzo de Harris

Sin embargo, se vio obligado a responder por los comentarios a menudo contraproducentes del expresidente. En “State of the Union”, por ejemplo, Vance se las arregló para evitar contradecir la afirmación de Trump de que Harris, hija de padre jamaiquino y madre india, no era negra. “Creo que Kamala Harris es lo que dice que es”, dijo Vance. “Pero creo, lo que es más importante, que el presidente Trump tiene razón en que es un camaleón”. En “Face the Nation” de CBS, Vance tuvo dificultades para aclarar una impresión que dejó el expresidente la semana pasada de que podría estar abierto a restringir el envío de mifepristona, un fármaco abortivo de uso generalizado, a las pacientes por correo.

Vance le sugirió a Dana Bash de CNN en “State of the Union” que su fórmula se estaba presentando contra un oponente indefinido pero que tenía incluso más responsabilidad por las políticas de los últimos cuatro años que Biden. “Lo que es diferente es que nos estamos presentando contra una persona diferente que muchos estadounidenses simplemente no conocen”, dijo Vance. “Creo que tenemos que recordarle a la gente que el presidente Trump trajo precios más bajos, menor inflación, un mundo próspero y pacífico, y también una frontera segura, y las políticas de Kamala Harris han producido exactamente lo contrario. Ahora bien, ese era un argumento más fácil de presentar cuando Joe Biden estaba allí porque la gente asociaba a Joe Biden con las políticas”.

Su estrategia está funcionando, por ahora, y ha logrado que la carrera vuelva a ser un duelo muy parejo. Los promedios de las encuestas muestran que está revirtiendo los déficits de Biden. Por ejemplo, una encuesta de The New York Times/Siena College publicada el sábado no mostró un líder claro en los estados clave de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, una carrera más reñida que cuando Biden encabezaba la lista. La encuesta no tiene relación con el resultado de noviembre, pero resumió el rápido cambio en la campaña y el equipo de Trump se sintió obligado a publicar un memorando en el que afirmaba que las encuestas tenían “la clara intención y propósito de deprimir el apoyo” al expresidente.

