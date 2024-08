¿Qué pasa con la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández? Esto sabemos

Betiana Fernández Martino

(CNN Español) — El domingo 4 de agosto Argentina amaneció conmocionada. Clarín, uno de los diarios más leídos del país, publicaba que la Justicia estaba investigando mensajes de presunta violencia doméstica del expresidente Alberto Fernández contra su entonces pareja Fabiola Yáñez.

Los chats y fotografías a los que el periódico hacía referencia se desprendían de una investigación que el juez Julián Ercolini llevaba adelante por la llamada “causa de los seguros” —otra investigación que se lleva a cabo contra Fernández— en la que se indaga si Fernández favoreció a un agente de seguros vinculado con el exmandatario para obtener contratos estatales y en la que el expresidente ha negado haber participado en cualquier malversación. La Justicia Federal estaba peritando el celular de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, y encontró material que encendió las alarmas.

La ex primera dama Fabiola Yáñez amplió su denuncia contra el expresidente de Argentina Alberto Fernández por violencia de género

Entonces, Ercolini decidió consultar a la Oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema por el contenido de estos mensajes y fotografías para saber cómo proceder. La Justicia se contactó con Yáñez, le mostró el contenido encontrado y le dio la opción de hacer la denuncia por violencia de género. La ex primera dama se negó y la causa se archivó, según le confirmó a CNN una fuente con acceso al expediente.

En ese momento, Yáñez y Fernández compartían abogado, Juan Pablo Fioribello. Tras darse a conocer el material encontrado por la Justicia, el defensor confirmó la existencia de los chats y las fotografías, pero negó que hubiera habido violencia física entre los dos. “Ambos me reconocieron que hubo una fuerte discusión, como tiene cualquier pareja, pero que no hubo golpes”, declaró entonces el abogado.

La información recorrió los medios de todo el país durante el lunes 5 de agosto. El martes 6, Yáñez se volvió a comunicar con la Justicia, esta vez para radicar la denuncia contra Fernández por “violencia física y mental”.

En esta primera presentación, el juez Ercolini dispuso asignar protección a la ex primera dama, se ordenó “la prohibición de salida del país” de Fernández y se le solicitó que “cese en actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yáñez”.

Tras darse a conocer la denuncia, el expresidente se deslindó mediante un comunicado en su cuenta de la red social X. “La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que portaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”, publicó el 6 de agosto.

Dos días después, el jueves 8 de agosto, el medio Infobae dio a conocer dos fotografías que muestran a Yáñez con moretones en el ojo y en la axila derecha. Una fuente cercana al expediente confirmó a CNN que esas imágenes forman parte de la denuncia.

Ese mismo día, también se publicaron chats entre ambos. “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, se puede leer en las capturas de pantalla entregadas por la ex primera dama de Argentina tras la denuncia.

La palabra de Yáñez

El sábado 10 de agosto, Infobae publicó una entrevista en exclusiva con Yáñez. En una conversación de casi una hora, la expareja de Fernández dio más detalles de la acusación contra el expresidente.

“La violencia que había antes era acoso. Todo el día tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento. No podía ir a un restaurante con mis amigas”, señaló.

Este lunes, Yáñez presentó un escrito ante la Justicia en el que amplió la denuncia por violencia de género contra Fernández.

La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez dice que sufrió “terrorismo psicológico” por parte de Alberto Fernández

Las abogadas de Yáñez pidieron que la causa se encuadre bajo la comisión de delitos de lesiones graves doblemente calificados por el vínculo y perpetrados en el marco de violencia de género, con abuso de poder y de autoridad, le confirmó a CNN una fuente con acceso al expediente.

Yáñez dijo tener “secuelas de daños psicológicos, que le impidieron ejercer sus funciones y su vida normal por más de 30 días”, producto de la violencia ejercida supuestamente por Fernández, y que el “hostigamiento y acoso psicológico” era previo a la convivencia.

Además, en el escrito asegura haberse practicado un aborto durante su relación con el expresidente y habla de “violencia reproductiva”.

La respuesta de Fernández

Este martes, el diario El País de España publicó una entrevista al expresidente, en la que reitera que rechaza las acusaciones de la madre de su segundo hijo.

En la conversación, Fernández habló de frecuentes discusiones con Yáñez durante los cuatro años que convivieron en la casa presidencial de Olivos, pero negó que él la hubiera violentado físicamente.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer (…) He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la Justicia y que la Justicia resuelva”, explicó en la entrevista.

“Como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo”, agregó.

Yáñez acudió este martes al consulado de Argentina en Madrid, donde reside, para dar su testimonio por videoconferencia ante la Justicia. En Buenos Aires, la abogada de Fernández aseguró ante los medios en los Tribunales de Comodoro Py que esa declaración “no es válida” y explicó que la Justicia no permitió que ni el expresidente ni su defensa la presenciaran.

ANÁLISIS | Las contradicciones que envuelven a Alberto Fernández: de autoproclamarse “feminista” a enfrentar una denuncia por violencia de género

Por su parte, Mariana Gallego, abogada de Yáñez, habló con los medios a la salida del consulado y confirmó que la ex primera dama “pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada, sobre todo por la Fiscalía y el Juzgado que está interviniendo. Sólo resta confiar en la Justicia y en los pasos procesales. Ahora hay que seguir el proceso judicial. No creo que haga falta que vuelva a declarar”.

CNN consultó a las abogadas de la denunciante y de Fernández para obtener precisiones respecto del escrito y la declaración ante la Justicia y no ha obtenido respuesta.

Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia doméstica en Estados Unidos, contacta a la Línea Nacional sobre Violencia Doméstica, o llama al 1-800-799-7233 (para español presiona el 2). En Argentina, puedes llamar al 144, una línea de atención a mujeres para recibir contención y asesoramiento ante situaciones de violencia.

En España, el Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través del número telefónico 016.

–– Con información de Nacho Girón y Agustín Milic.

