OPINIÓN | Anuncian la victoria de Maduro, ¿problema para la izquierda latinoamericana?

(CNN Español) — El Gobierno de Nicolas Maduro, a través del Consejo Nacional Electoral, fue prudente en dar las cifras de su victoria. Apenas 51,95% según el segundo boletín, 1,95% más de lo que necesitaba para ganar. La oposición dice que lo superó por 37% y asomaba un conflicto popular. Hoy los reportes desde Venezuela indican que no hay protestas en el país, pero la izquierda latinoamericana no está tranquila. No se creen la victoria del bolivariano. Siete países con gobiernos considerados de izquierda –Chile, República Dominicana, Perú, Colombia, Guatemala, Brasil y México- han pedido la publicación de los resultados por acta. Y desde la derecha otros cinco -Argentina, Panamá, Ecuador, Costa Rica y Uruguay- reconocieron al opositor Edmundo González como el ganador de los comicios, mientras que Paraguay, también de derechas, pidió que se verifiquen las actas con los resultados. Solo cuatro países de la izquierda latinoamericana —Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia— reconocen a Maduro como presidente.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.