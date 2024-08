CNN verifica: 5 falsedades sobre inmigración que Trump insiste en repetir

En una conferencia de prensa el jueves, Trump repitió su habitual historia inexacta sobre cómo la administración de Obama supuestamente no podía deportar a criminales violentos a países centroamericanos. Ya había hablado de eso en otras ocasiones, como con Musk, cuando dijo que “en el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, algunos otros, no podías hacerlos regresar… bajo Obama, no podías hacerlos regresar”, dijo. “No los recibían de vuelta por Obama”, afirmó.

“Los asaltos a bancos desaparecen porque no hay dinero para robar; los secuestros disminuyen porque no hay efectivo para pagar los rescates; los robos en el transporte público cesan porque los viajeros no tienen dinero en los bolsillos y los móviles viejos [sin] valor”, dijo.

CNN Verifica: No hay evidencia de la afirmación de Trump de que se están vaciando las cárceles de todo el mundo para que los prisioneros puedan viajar a Estados Unidos como migrantes, ni de su afirmación de que los gobiernos extranjeros también están vaciando las instalaciones de salud mental con este propósito. El año pasado, la campaña de Trump no pudo proporcionar ninguna evidencia para su afirmación más limitada en ese momento de que los países sudamericanos en particular estaban vaciando sus instalaciones de salud mental para de alguna manera enviar a los pacientes a Estados Unidos.

