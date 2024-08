Hollywood se dirige a Chicago para la convención demócrata, mientras se especula con Beyoncé y Taylor Swift

Como parte del “DemPalooza” de la convención –actos públicos y formaciones–, el Comité Nacional Demócrata anunció que habrá espacios donde los asistentes podrán hacer pulseras de la amistad. Las pulseras de cuentas suelen intercambiarse entre los fans de Swift en sus conciertos, inspiradas en la letra de “You’re on Your Own, Kid” del álbum “Midnights” de la cantante.

