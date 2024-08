Por qué es importante investigar las muertes de famosos por drogas y judicializar a los responsables, según expertos legales

El médico de Minnesota Michael Schulenberg pagó US$ 30.000 para resolver las acusaciones civiles de que escribió una receta única de Percocet a un amigo de Prince, sabiendo que Prince, que tenía antecedentes de adicción a los opiáceos, los tomaría, informó CNN anteriormente. Schulenberg no admitió responsabilidad como parte del acuerdo y afirmó que no recetó opiáceos a ningún paciente con la intención de que se los administraran a Prince, dijo su abogado a CNN en ese momento.

