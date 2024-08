Minnesota Lynx derrota a Caitlin Clark e Indiana Fever en la noche de retiro de la camiseta de Maya Moore

“Mi vida es un ejemplo de lo que se siente cuando amamos a una niña”, dijo emocionada Moore al ver cómo se izaba su pancarta. “No hay forma de que podamos ver eso sin amor. Hay tanta gente que ha intervenido en mi vida para mostrarme de qué se trata la vida. Eso es lo que intento transmitir todos los días: vida y alegría, porque he sido receptora de vida y alegría. Así que no piensen que todas las pequeñas formas en que, tras bambalinas, aman a las personas y les dan algo son en vano, porque no lo son”.

