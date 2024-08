¿Qué puede pasar si Edmundo González no se presenta a las citaciones del Ministerio Público?

“Si comparece mañana (martes) en público, todavía no conocemos, no se sabe o no es de conocimiento público de una orden de aprehensión, una orden de captura o una orden que ponga en riesgo sus seguridades o libertades personales. Pero sin duda es un hecho público notorio y comunicacional para los ciudadanos venezolanos y la comunidad internacional que su integridad física y libertad está en riesgo por las presiones y amenazas que ha recibido por parte del oficialismo y autoridades venezolanas”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.