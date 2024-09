El ius sanguinis o ‘derecho de sangre’ podría darte la ciudadanía Europea

“Como madre ocupada y alguien que no tiene tiempo para ir a vivir a Croacia, no había manera de que pudiera imaginarme hablar croata con fluidez. Me pareció demasiado desalentador”, dijo Wixon, que pasa de cinco a seis semanas al año en Europa.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.