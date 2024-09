Israel ocultó explosivos en baterías de buscapersonas vendidos a Hezbollah, según funcionarios libaneses

Las autoridades búlgaras dijeron que estaban investigando a Norta Global Ltd después de que los medios de comunicación húngaros informaran la semana pasada que la empresa con sede en Sofía estaba implicada en la venta de los buscapersonas a Hezbollah. La agencia de seguridad nacional búlgara, DANS, declaró que ninguno de los buscapersonas utilizados en el atentado había sido “importado, exportado o fabricado en Bulgaria”, y que Norta Global Ltd no había llevado a cabo operaciones de financiación del terrorismo ni había comerciado con ninguna persona sujeta a sanciones. El primer ministro interino de Bulgaria, Dimitar Glavchev, declaró a la prensa el pasado viernes que la empresa investigada era “una empresa de tipo buzón” y que su director “actuaba por delegación”.

Wu creó una empresa llamada Apollo Systems Ltd en abril de este año, con una dirección en Taipei que parece ser un espacio de co-working, según los registros corporativos. No está claro si Wu trabajaba para BAC Consulting en Taipei bajo el nombre de su nueva empresa, Apollo Systems Ltd.

ICOM dijo que el modelo IC-V82 se dejó de fabricar hace una década, y no pudo determinar si los dispositivos atacados en el Líbano eran falsificados o enviados por su empresa. Las versiones falsificadas están ampliamente disponibles para su compra en sitios web de comercio electrónico, como Alibaba. El Ministerio de Comunicaciones libanés declaró que las radios IC-V82 utilizadas en los atentados no habían sido suministradas por un agente reconocido, no tenían licencia oficial y no habían sido examinadas por los servicios de seguridad.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.