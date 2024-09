Un joven de 18 años presenta una demanda por la propiedad de la histórica pelota 50-50 de Shohei Ohtani, en la búsqueda de evitar una subasta

El 19 de septiembre, la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles logró lo que ningún jugador había hecho antes, al conectar su 50º jonrón y robar su 50ª base de la temporada en una victoria de 20-4 contra los Marlins de Miami. La pelota había sido puesta en subasta por Goldin, con ofertas comenzando en los US$ 500.000 y los coleccionistas pudiendo comprarla directamente por US$ 4,5 millones. La subasta está programada para comenzar el viernes al mediodía ET y finalizar el 16 de octubre. Sin embargo, en una demanda presentada el miércoles en el Tribunal del 11º Circuito Judicial de Florida, Max Matus, de 18 años, ha afirmado que él es, de hecho, el legítimo propietario de la pelota y está buscando “una orden judicial temporal” para evitar que se “oculte, se fugue con o se venda” la pelota. Shohei Ohtani es el primer 50-50 de la historia de las Grandes Ligas Matus afirma que fue al juego de los Dodgers contra los Marlins por su cumpleaños número 18 y atrapó la pelota, según la demanda. Sin embargo, dice la demanda, unos segundos después, Chris Belanski —uno de los tres demandados junto con Goldin y Kelvin Ramirez—, atrapó el “brazo de Matus entre sus piernas y le arrebató la pelota 50/50 de la mano izquierda de Max”. La demanda añade: “Al hacerlo, Belanski obtuvo de manera incorrecta y forzosa el control de la pelota y fue escoltado fuera de las gradas por seguridad, con la pelota 50/50 que el demandante había poseído ahora en posesión (incorrecta) de Belanski”. La demanda incluye capturas de pantalla de lo que afirma es evidencia en video de Belanski arrancando la pelota de las manos de Matus antes de levantarla en alto. Tanto Belanski como Kelvin Ramirez indicaron en las redes sociales que tenían la intención de vender la pelota, según la demanda. Cuando se le pidió un comentario, los representantes de Matus dijeron a CNN que el joven de 18 años dijo: “Tenía la pelota en mi mano.” John Uustal, socio fundador del bufete de abogados que representa a Matus, agregó: “Esto no es una pelea en un campo de fútbol donde la ley no se aplica porque los jugadores han acordado voluntariamente que se les permite golpearse entre sí. En las gradas, una vez que alguien tiene la pelota, no es legal que otro se la quite. Max es un chico de secundaria, era su cumpleaños. Un adulto más grande y fuerte no puede quitarle la pelota y pretender que es suya”. CNN ha contactado a Goldin para obtener comentarios, así como al abogado de Belanski. Hasta ahora, CNN no pudo contactar a Ramirez para obtener comentarios. Según la demanda, Matus sería “irreparablemente perjudicado” si la pelota 50/50 se vende, ya que es un “artículo único que no puede ser reemplazado”. “Una vez que la pelota 50/50 se venda, (Matus) probablemente no podrá recuperarla y ningún daño monetario alcanzará para compensar eso”. La situación tiene similitudes con lo que sucedió con la pelota del 73º jonrón récord de Barry Bonds en 2001. Alex Popov fue el primero en poner un guante en la pelota después de que volara hacia las gradas, pero luego afirmó en una demanda que fue arrancada de su mano por Patrick Hayashi, quien emergió de una pelea de fanáticos con la pelota en la mano. Hayashi dijo que encontró la pelota rodando libre en la pelea que duró un minuto. En diciembre de 2002, un juez de San Francisco ordenó a los dos hombres vender la pelota y dividir las ganancias. La pelota fue finalmente vendida al creador y productor de cómics Todd McFarlane, quien pagó US$ 450.000 por ella.

