Ministro de Seguridad de El Salvador dice que los DD.HH. son una preocupación para el Gobierno: “Nosotros no matamos pandilleros”

GV: Esto es parte de ese Estado de derecho en el que creemos y por el cual, para rescatarlo, activamos el último recurso que teníamos como Estado, como sociedad, como país, para rescatar lo que llamamos Estado de Derecho. Un Estado de Derecho donde existe un órgano judicial, donde existe un sistema de justicia penal. Nosotros no estamos matando pandilleros, no estamos matando terroristas, los estamos sometiendo a un proceso. De todas esas capturas, también hay un buen número de personas que están en su casa, que estaban en la cárcel y que ahora están en su casa. Eso demuestra que hay un sistema de justicia penal que está funcionando. Ahora, querer decir que nosotros bajo el régimen de excepción capturamos inocentes o de los derechos humanos es quedarse bien corto con el análisis, porque yo te puedo preguntar a ti, ¿dime qué país tiene el sistema de justicia penal perfecto? No existe, no hay. Aquí el tema es: ¿nosotros en qué no pasamos? Somos fieles creyentes del Estado de derecho que tiene un sistema de justicia y es el sistema de justicia el que se va a encargar de determinar si esa persona es inocente o es culpable, no es bajo la cantaleta de los derechos humanos. Yo sé que les molesta que hayamos movido el punto de gravedad y que ahora nosotros hagamos recaer el concepto de derechos humanos sobre millones de salvadoreños en lugar de sobre miles de criminales.

