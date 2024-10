Encuentran una tumba secreta en Petra, locación donde se filmó una película de “Indiana Jones”

El Tesoro recibe cientos de miles de turistas al año y también apareció en varias películas, la más destacada como el sitio del Santo Grial en la película de 1989 “Indiana Jones and the Last Crusade”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.