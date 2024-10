Hay cambios en puerta para Medicare Advantage cuando está a punto de comenzar la inscripción abierta

Además, las primas mensuales promedio de los planes disminuirán a US$ 17 el próximo año, una reducción de US$ 1,23 respecto a este año, según la agencia. Aproximadamente el 60% de los inscritos que permanecen en su plan actual tendrán una prima de US$ 0 en 2025, y la gran mayoría de los miembros tendrán las mismas o menores primas el próximo año si permanecen en su plan actual.

Este año, más de 1,8 millones de miembros de Medicare Advantage, o aproximadamente el 8% de aquellos en planes no grupales y sin necesidades especiales, están inscritos en pólizas que no se ofrecerán en 2025, según un análisis de Oliver Wyman. Aproximadamente 1,3 millones de ellos están actualmente inscritos en planes con prima de US$ 0.

