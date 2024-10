Trump dice que “ningún presidente hizo más por Puerto Rico que yo” mientras la campaña lidia con las consecuencias del comentario sobre la isla

Trump dijo más temprano este martes a ABC News que no conocía al comediante y que no escuchó los comentarios, que provocaron una reacción generalizada. La campaña de Trump emitió el domingo un comunicado que decía que los comentarios que se referían a Puerto Rico como una “isla de basura” no reflejaban las opiniones de Trump.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.