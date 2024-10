Diario El Nuevo Día de Puerto Rico confirma abierto apoyo a Kamala Harris

Los puertorriqueños residentes en la isla no tienen derecho a votar por el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, para estos comicios electorales se presentará una boleta de votación para que escojan su candidato entre Trump o Harris, una medida aprobada por la administración de Pedro Pierluisi, actual gobernador de Puerto Rico. Los resultados de esta votación no tienen base legal y no pueden ser incluidos en las elecciones de Estados Unidos.

