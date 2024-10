Embajador de EE.UU. en México afirma que Washington entregó a México información sobre captura del Mayo Zambada

“Hemos confirmado repetidamente que no hubo ninguna operación de las fuerzas del orden de Estados Unidos en México relacionada con el arresto de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo. Ningún miembro o recurso estadounidense estuvo involucrado en el vuelo hacia Estados Unidos. No era nuestro avión, no era nuestro piloto, no era nuestra gente. El piloto no era un empleado del Gobierno de Estados Unidos ni tampoco un ciudadano estadounidense”, afirmó el Departamento de Estado.

