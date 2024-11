Cómo Donald Trump está sentando las bases para cuestionar nuevamente los resultados electorales

Trump y sus aliados republicanos han intensificado los litigios y su retórica antes del día de las elecciones sobre la amenaza de que los no ciudadanos voten, y Trump en particular afirmó sin pruebas que los demócratas están tratando de permitir que los no ciudadanos voten.

“Todas estas salvaguardas garantizan que esto no afecte la votación”, dijo Boockvar, un demócrata que ahora es presidente de Athena Strategies. “Lo que no hace es que en realidad no aumenta la probabilidad de que haya más votos indebidos, gracias a todas esas barreras de seguridad que se han implementado”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.