¿Cómo puede influir un triunfo de Kamala Harris o de Donald Trump en Argentina?

“Tienen diferencias fuertísimas a nivel político, sobre todo en cuanto a la política económica”, dice Michael Stott, editor para América Latina de Financial Times. “Milei no es nacionalista, no es un proteccionista, no cree en los déficits. Trump, en cambio, prevé un gasto grande durante su gobierno. No tiene la misma idea de responsabilidad fiscal que Milei y Trump es fuertemente proteccionista”.

