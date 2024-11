Quincy Jones, titán musical e ícono del entretenimiento, muere a los 91 años

En la década de 1960, Jones también comenzó a componer bandas sonoras musicales, incluidas “In The Heat of the Night” y “In Cold Blood”.

“Subí al autobús de la banda de inmediato y Gladys se subió y me dijo: “Hamp, ¿qué hace ese niño en el autobús?”, recordó Jones en una entrevista con el National Endowment for the Arts. “Y me enojé mucho. Y ella dijo: “Sácalo de aquí. Haz que vuelva a la escuela. Lo llamaremos más tarde cuando termine sus estudios”.

Su larga y variada lista de créditos incluye la composición de la banda sonora de la película ganadora del Oscar, “In the Heat of the Night”, la producción del exitoso álbum “Thriller” de Michael Jackson y la reunión de docenas de estrellas del pop y el rock para grabar el sencillo benéfico de 1985 “We Are the World”.

