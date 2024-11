Esto opinaron a CNN los votantes de los estados más disputados en los últimos 15 meses

Elliott y Caparra son dos de los casi 90 votantes con los que hemos pasado el tiempo en los últimos 15 meses mientras visitábamos 10 estados para nuestro proyecto All Over the Map. El objetivo era seguir la campaña de 2024 a través de los ojos y las experiencias de los votantes que viven en estados clave en la batalla o que forman parte de bloques de votantes críticos. O ambas cosas.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.