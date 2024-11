Adriano, “el desperdicio más grande del fútbol”, se confiesa con una emotiva carta a su favela: “Aquí soy respetado, este es mi lugar”

Adriano reconoce que bebe “uno que otro día, y los otros días también”, pero asegura que no tiene problemas de drogas, no le gusta ir de fiesta a clubes nocturnos y que no está involucrado con actividades criminales (aunque dice que pudo irse por otro camino, como “muchos amigos” lo hicieron).

“Esa fue una de las cosas que más me sorprendió cuando me mudé a Europa. Las calles están en silencio. La gente no se saluda. Todos se mantienen separados”, comenta.

“Cuando fui a Inter, sentí un golpe muy fuerte en el primer invierno. Llegó Navidad y me quedé solo en mi apartamento. En Milán hace muchísimo frío. Esa depresión que golpea durante los meses de frío en el norte de Italia. Todo el mundo con ropa oscura. Las calles desiertas. Los días son muy cortos. El tiempo está lluvioso. No tenía ganas de hacer nada. Todo esto combinado con la nostalgia y me sentía como basura”, escribe Adriano.

