Laos detiene a empleados de un hostal por intoxicaciones con metanol que afectaron a mochileros, mientras familias y viajeros exigen respuestas

Laos, un estado comunista opaco que controla estrictamente sus medios de comunicación, no emitió un comunicado público sobre el escándalo hasta más de una semana después de la primera muerte, y aún no está claro cuán extendidas fueron las intoxicaciones. Este martes, Nine News, afiliado de CNN, informó que un tercer australiano que cayó enfermo estaba recuperándose en el hospital en condición estable.

