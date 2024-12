El asesinato del CEO de UnitedHealthcare muestra por qué las empresas gastan millones en proteger a sus altos ejecutivos

Por ejemplo, Warner Bros. Discovery, propietaria de CNN, gastó US$ 705.000 en seguridad para el CEO David Zaslav en sus residencias y durante sus viajes personales. Eso incluye un gasto único de unos US$ 389.000 para la instalación de ciertos equipos de seguridad en sus residencias. También gastó US$ 768.000 por su uso del avión corporativo para viajes personales.

El fabricante de chips de inteligencia artificial Nvidia, una de las empresas más valiosas del planeta, gastó US$ 2,2 millones en 2023 en seguridad residencial y honorarios de consulta, servicios de vigilancia de seguridad y servicios de automóvil y conductor para su CEO, Jen-Hsun Huang. Apple gastó US$ 820.000 en seguridad privada para su CEO, Tim Cook, y el doble de esa cantidad en sus viajes aéreos personales en el jet privado de la compañía. Alphabet pagó US$ 6,8 millones por la seguridad personal del CEO Sundar Pichai.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.